*Nuno Martins Neves

Nos Açores, tudo normal: exibição madura e extremamente competente do Santa Clara de Vasco Matos, que venceu pela margem mínima um Boavista apático e sem ideias. Perante o fluxo de jogo, os açorianos ficam a dever a si próprios um triunfo por outros números.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Primeira parte de gala do Santa Clara, com um Gabriel Silva endiabrado. Os açorianos viram o xadrez das camisolas do Boavista como bandeira da meta e tudo fizeram para a cruzar, ou por outras palavras, marcar. Se o primeiro quarto de hora foi morno, a partir do minuto 14 tudo mudou, com o remate em arco de Gabriel Silva a dar início às hostilidades.

Seguiu-se um festival ofensivo do Santa Clara, com o trio da frente a criar inúmeras dificuldades à retaguarda das panteras, que não acertavam com as marcações. MT e Calila, bem projetados, davam largura nas alas e obrigavam o Boavista a estender-se para lá do que podiam.

Apesar de tudo, só por duas vezes os remates saíram enquadrados com a baliza de César: aos 27m, Gabriel Silva remata à figura, após assistência de Safira; e aos 36m, o ponta-de-lança voltou a vestir o papel de carteiro e depois de ganhar a frente ao defesa, cruza para o coração da área onde Vinicius só teve de encostar, naquele que foi o seu quarto golo, terceiro consecutivo.

O golo colocava justiça ao que o Santa Clara vinha fazendo, perante um Boavista parco em ideias e sem grande reação perante o domínio açoriano.

Na segunda metade, a equipa de Vasco Matos assumiu uma postura mais conservadora, mas sempre por cima do encontro. Procurando forçar o Boavista a esticar as linhas, os açorianos baixaram um pouco o ritmo do jogo.

Mas quem tem um Gabriel Silva, sabe que por muito baixo que o ritmo esteja, o perigo está sempre à espreita: aos 66', após Vinicius fugir pela direita e cruzar atrasado, o avançado brasileiro puxa o pé atrás, mas acerta com estrondo na barra da baliza de César.

Vasco Matos aproveitou para refrescar o onze e entre os que entraram, nota para Matheus Pereira. O lateral esquerdo brasileiro contratado ao Vizela voltou a exibir-se a bom nível, estando perto do 2-0 aos 86 minutos, num lance em que só os reflexos de César evitaram o golo.

Figura: Gabriel Silva

Não marcou, nem assistiu, mas não foi por falta de tentativa! O extremo brasileiro está na forma da sua vida e seja na esquerda, ao meio, Gabriel Silva foi um autêntico calvário para a defensiva axadrezada. Procurou o golo - e este perto, só os ferros da baliza de César o impediram - e deixou pormenores técnicos - como o 'cabrito' que fez a Pedro Gomes - deliciosos.

Momento: Minuto 36

Foi uma primeira parte demolidora do Santa Clara, mas a bola teimava em não querer nada com a baliza do Boavista. Até que Adriano, cada vez mais influente na manobra ofensiva da equipa, descobre Safira na esquerda do ataque, com o ponta-de-lança a ganhar a frente e a assistir de bandeja Vinicius para o golo que deu a vitória ao Santa Clara

Positivo: Segundo jogo sem sofrer

O Santa Clara chegou à quinta vitória esta época - tantas quanto as obtidas na época de descida, há dois anos - a segunda consecutiva. E pelo segundo jogo seguido, a baliza de Gabriel Batista fica a zeros, cimentando a 'fortaleza' que Vasco Matos está a criar nos Açores.