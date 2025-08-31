Santa Clara-Estrela da Amadora, 0-0 (crónica)
Não há duas sem três
*Por Frederico Figueiredo
Num jogo algo cinzento, Santa Clara e Estrela da Amadora defrontaram-se no Estádio de São Miguel, neste domingo, procurando obter a primeira vitória nesta edição da Liga Portugal.
A primeira parte foi praticamente toda disputada no meio-campo, fruto dos muitos duelos e do jogo muito físico apresentado por ambas as equipas. Os estrelistas acabaram mesmo por passar a primeira parte toda sem fazer um remate digno de registo, sendo que Gabriel Baptista, capitão dos encarnados de Ponta Delgada, acabou por ter um primeiro tempo descansado.
Coube ao Santa Clara, que vinha de uma eliminação da Liga Conferência a meio da semana, assumir as despesas do jogo. Vasco Matos, que operou cinco alterações em relação ao jogo a meio da semana, optou por meter uma frente de ataque mais móvel de modo a pressionar a saída de bola dos visitantes.
Contudo, e apesar do Santa Clara dominar a primeira parte toda, apenas se registaram dois momentos de perigo junto da baliza de Renan Ribeiro: o primeiro aos 23 minutos, quando Vinicius, após canto de Serginho, cabeceou com algum perigo; o segundo, três minutos depois, quando o Santa Clara num bom contra-ataque fez a bola chegar a Gabriel Silva que desmarcou Matheus Pereira que rematou perto da área e viu o seu remate ser intercetado por Luan Patrick.
Até ao final da primeira parte, apenas a registar algumas picardias entre os jogadores e as 15 faltas marcadas por Carlos Macedo, numa arbitragem típica do campeonato português.
A toada na segunda parte manteve-se, com o Santa Clara sempre mais perigoso e em busca de golo e o Estrela de Amadora remetido ao seu meio campo, sem criar qualquer tipo de perigo para a baliza do capitão do Santa Clara.
"Santa Clara bem tentou, mas o golo nunca chegou..."
Na segunda parte o Estrela da Amadora efetuou os seus dois remates no jogo, sempre sem perigo e muito desviados da baliza de Gabriel Baptista.
O Santa Clara veio apostado em marcar na segunda parte e, ao contrário da primeira, tudo tentou para que conseguisse marcar, embora sem sucesso. Gabriel Silva foi dando o mote com dois remates a que Renan Ribeiro correspondeu com duas defesas seguras. Após as mexidas, especialmente com a entrada de Brenner, o Santa Clara aproximou-se com muita regularidade da baliza do Estrela, tendo proporcionado ao seu guardião boas defesas. Aos 80 minutos, Adriano Firmino teve soberana oportunidade para marcar, mas o remate do médio saiu muito torto, quando estava em boa posição.
O mesmo Adriano chegou a introduzir a bola na baliza, mas aquele que seria o golo da vitória foi anulado após intervenção do VAR. No lance, Matheus Pereira ajeitou a bola com o braço antes do remate do seu companheiro de equipa. Brenner teve nos pés, após lance individual, aos 95 minutos, a última oportunidade do jogo mas Renan Ribeiro defendeu mais uma vez.
O Estrela soma agora três pontos e o Santa Clara, que continua sem marcar na competição, conseguiu o primeiro.
Figura: Brenner Lucas
Extremo brasileiro entrou ao intervalo e foi o que mais tentou tirar o jogo o marasmo. Com a sua velocidade conseguiu meter a defesa do Estela em sentido e podia ter sido feliz não fosse a excelente defesa de Renan no último lance do jogo.
Momento: remate falhado de Adriano Firmino, 80m
O médio tinha tudo para fazer golo, mas pegou nas orelhas da bola e o remate saiu muito torto.
Positivo: o apoio dos adeptos
Cerca de 2 mil pessoas estiveram no Estádio de São Miguel sempre a apoiar pela equipa e não foi por falta de apoio que o Santa Clara não saiu com os três pontos.