Um jogo, um estádio, duas equipas, duas ilhas, quatro estações e um golo! Um resumo breve do Santa Clara-Nacional da 27.ª jornada da Liga

Na tarde deste domingo, num duelo dos arquipélagos que contou com sol, chuva, vento e frio, os açorianos do Santa Clara venceram e consolidaram o quinto lugar. O Nacional da Madeira tentou, não conseguiu e somou o 13.º jogo (em 14) sem triunfar fora de portas.

Alérgicos a vencer fora?

É um número pesado? Sim, mas para quem viu o jogo não pode negar a vontade do Nacional em resgatar os três pontos. Tentaram, tiveram oportunidades para isso, mas Gabriel Batista negou vários festejos à equipa de Tiago Margarido.

O técnico da equipa visitante até confessou que queria repetir o resultado da primeira (2-0), tal como disse na antevisão, mas Vasco Matos acabou por erradicar os desejos do homólogo.

Foram duas semanas para Tiago Margarido e Vasco Matos prepararem este embate. A beneficiar da paragem para as seleções, os dois conjuntos insulares conseguiram parar, reagrupar e começar a preparar o ataque à reta final. O Nacional, 11.º lugar, luta por objetivos diferentes do Santa Clara, quinto lugar. Um procura a manutenção, outro ainda almeja pelos lugares europeus.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Ora, relativamente ao jogo, este começou ligado ao turbo. O minuto era o terceiro quando a equipa da casa abriu o marcador. Firmino cruzou para a área e Zé Vitor, numa tentativa fracassada para aliviar, acabou por colocar a bola nos pés de João Costa. O avançado, ex-Alverca, rodou e com um remate forte rematou para o fundo da baliza, festejando assim o terceiro golo da temporada. De referir que este é o segundo jogo consecutivo em que João Costa é titular. Desta vez foi Vinícius Lopes a ficar no banco.

A bola não voltou a sentir o sabor das redes (apenas ao minuto 73, quando Gabriel Silva viu anulado um golo por fora de jogo). Porém, pode dizer-se que o jogo foi equilibrado e interessante. Várias tentativas de golo, jogo solto e muitas vezes partido, com ambas as equipas a procurar baliza e sem ficar presas ao meio campo.

Apesar de muitas faltas, que ainda resultaram na expulsão de Soumaré (Nacional, que somou o segundo cartão amarelo, o jogo foi correndo para agrado dos adeptos. Apesar de poucos, fizeram-se ouvir no Estádio de São Miguel.

Ambas quiseram, apenas uma conseguiu

A equipa de Tiago Margarido pecou apenas na finalização. Foram mais agressivos, tiveram mais bola, mas nunca conseguiram ser felizes na cara do golo.

Mas o Santa Clara também não ficou atrás. Conhecendo as manhas da casa, aproveitaram o vento para enganar Lucas França, porém as mãos do guardião e o poste foram negando os tentos. Foram eficazes, conseguiram usufruir e esboçaram um sorriso em casa com o golo de João Costa.

Apesar de tudo, é de louvar a entrega do Nacional, que mesmo numa fase mais complicada, nunca enrolou a bandeira.

Agora, o madeirenses preparam-se para uma série de dois jogos contra adversários diretos: receção ao Estrela e visita ao Bessa; O Santa Clara, por outro lado, tem um calendário um pouco mais complicado: deslocação a Guimarães e jogo em casa com o Sporting.

Figura: João Costa, o autor do golo solitário

Pode não ter feito o jogo mais brilhante do mundo, mas marcou o golo que deu os três pontos aos açorianos. É disse que é feito o futebol, não? Golos! E João Costa não desperdiçou quando teve a oportunidade. Na primeira época no principal escalão, o ex-Alverca marcou o terceiro golo e aproveitou a confiança de Vasco Matos na titularidade.

Momento: golo de João Costa a abrir

Não podia haver outro. Um golo, três pontos. O avançado de 25 anos aproveitou o erro de Zé Vitor e rematou para golo aos três minutos de jogo. A bola não voltou a entrar até ao apito final e o momento madrugador acabou por ditar o destino da partida.

Positivo: titularidade do herói da partida

Três em três? Exato. Proveniente do Alverca, clube com o qual subiu à II Liga, João Costa soma 19 jogos na presente temporada pelo Santa Clara. No entanto, no campeonato e Taça de Portugal, este foi apenas o sexto jogo em que começou de início. O português recebeu a confiança do treinador e resgatou três pontos no duelo das ilhas. Será que volta a ser titular em Guimarães?