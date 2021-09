A FIGURA: Denílson

Lutador entre a defesa do Vizela, o atacante brasileiro do Paços foi forçado a trabalho extra após a expulsão. Teve de auxiliar a manter a organização da equipa, e ao mesmo tempo teve de continuar a acreditar no seu trabalho ofensivo. Estreou-se a marcar na Liga com um bom gesto técnico, aproveitando o brinde de Charles. Após marcar na Conference League e na Taça da Liga, apontou o quarto golo da época, dando um ponto ao Paços.

O MOMENTO: golo de Denílson (51’)

Má abordagem de Charles, a sair dos postes sem acautelar a baliza e a atacar a bola de forma displicente. Ofereceu o esférico a Denílson com a baliza desprotegida, permitindo ao adversário fazer o chapéu. As condições para o golo estavam lá, mas era preciso capacidade técnica para concretizar. Denílson teve a classe necessária para apontar um bom golo.

OUTROS DESTAQUES

Samu

Teve a capacidade de acelerar o jogo do Vizela, queimando linhas com o esférico controlado. Foi um dos mais criativos no centro do terreno, servindo Schettine para o golo inaugural do encontro.

Eustáquio

O centro de operações do Paços. Uma vez mais, foi em torno do médio que todo o jogo do conjunto de Jorge Simão fluiu e se organizou. Entende o jogo como poucos e ajudou a ajustar a equipa após a expulsão.

Schettine

Exibição que vale pelo golo. O avançado cedido pelo Sp. Braga voltou a marcar mostrando sentido de oportunidade, mas foi perdendo gás com o evoluir do cronómetro.

Maracás

Importante com a sua presença física e imponência para mostrar à equipa do Paços de Ferreira que, mesmo em inferioridade, era possível lutar pelo resultado. Ainda marcou, mas de forma irregular.