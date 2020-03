Tal como o Maisfutebol noticiou, Custódio é o sucessor de Rúben Amorim no comando técnico do Sp. Braga e deve ser apresentado esta tarde, relevou à Lusa fonte do emblema bracarense.

Custódio, que até agora orientava os sub-17 dos Guerreiros do Minho será assim o terceiro treinador da época na Pedreira, depois de Amorim e Sá Pinto, que tinha iniciado a época.

O antigo médio estreia-se assim à frente de uma equipa principal, ele que também já foi adjunto da equipa B dos minhotos.