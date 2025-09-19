Custódio Castro, treinador do Alverca, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da sexta jornada da Liga, marcado para as 15:30 deste sábado, no Estádio de São Miguel:

Primeira vitória na Liga foi importante, mas faz parte do passado

«Teremos um Alverca competitivo. Alcançámos a primeira vitória frente ao Tondela, que foi importante para nós, mas já faz parte do passado. Precisamos de repetir os nossos comportamentos, jogando como equipa e sabendo o que fazer quando temos a bola e de sermos também muito agressivos.»

Será preciso um Alverca muito competitivo para pontuar

«Curiosamente já passou por aqui e acabou por levar o Santa Clara da II Liga para a I Liga [Vasco Matos]. Apurou-se para as competições europeias e fez a pré-eliminatória de uma competição europeia, apesar de não ter conseguido passar. O Alverca tem que ser muito competitivo para ganhar pontos.»

O objetivo é claro: lutar pelos três pontos

«Desde que entrei no Alverca senti uma gratidão muito grande pela família Vicintin por parte das pessoas que trabalham no clube, mas vai ser um jogo de Liga e para nós não será diferente dos outros. Queremos ser competitivos e lutar pelos três pontos.»