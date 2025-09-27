Custódio Castro, treinador do Alverca, reconheceu a grandeza do V. Guimarães, mas relembrou que os ribatejanos têm «muita fome de vencer». Na antevisão à sétima jornada da Liga, marcado para este domingo, às 15h30m, o técnico garantiu ainda que jogar em casa é um «trunfo» do Alverca:

Análise ao V. Guimarães:

«Espero uma equipa forte, pois é um clube com grande historial no futebol português e que joga todos os jogos para ganhar. No entanto, o Alverca tem muita fome de vencer e queremos uma equipa agressiva para lutar pelos três pontos».

O trunfo de jogar em casa

«Clubes como o Alverca fazem da sua casa um dos trunfos. Tentaremos criar mais dificuldades aos adversários com máxima ambição, mas tem que existir uma grande consciência em relação ao que estamos a viver. O Pedro Alves [dirigente do clube] falou do projeto que partiu do zero, num emblema que está a ser reconstruído e a competir na I Liga. É fundamental termos o apoio dos adeptos. Os jogadores precisam desse ambiente. Espero que apareçam e nos apoiem com tudo o que nos possa ajudar».

Jogar contra «boas equipas»

«Por muito que alertemos para esse tipo de situações, elas acabam por acontecer. Não nos podemos esquecer que estamos a jogar contra boas equipas, mas são lições que temos de aprender. A maturidade e o crescimento vêm com as vivências».

«As vitórias, por vezes, estão nos pequenos pormenores. É esse espírito e mentalidade que queremos incutir nos jogadores».