Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, deste sábado (20h30), a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano falou da «fortaleza» de Guimarães, mas garantiu que vai para disputar os três pontos.

D. Afonso Henriques é uma «fortaleza»

«Sabemos que o Vitória faz da sua casa uma fortaleza. É sinal de que o ambiente tem peso, mas estamos preparados e vamos com a ilusão de mostrar a nossa melhor versão. Temos de levar confiança, qualidade e capacidade de superação na bagagem para enfrentar este adversário.»

Vai ser um bom desafio

«É um jogo difícil, contra uma boa equipa, campeão de inverno com muito mérito, com bons jogadores, num ambiente ao nível dos grandes em Portugal, por isso, vai ser um bom desafio para nós.»

Regressos de Touaizi e Meupiyou

«Quantas mais opções tivermos, mais fortes estaremos. Olhámos para aquilo que pudemos tirar do último jogo, para tentarmos crescer no próximo e é nesse sentido que vamos a Guimarães lutar pelos três pontos.»

Desentendimento entre as equipas no jogo da 1.ª volta

«Não podem nem devem. Erros toda a gente comete, mas as pessoas têm de dignificar a Liga e o futebol. Houve erros de parte a parte e espero que não se voltem a repetir.»