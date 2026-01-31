Custódio Castro: «O telefone de muitos jogadores do Alverca tocou»
Treinador do Alverca comentou a cobiça aos jogadores ribatejanos após o empate com o Estrela
Treinador do Alverca comentou a cobiça aos jogadores ribatejanos após o empate com o Estrela
Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Estrela (1-1), a contar para a 20.ª jornada da Liga.
Equipa fez de tudo para ganhar
«Tentávamos jogar, tentávamos libertar-nos de ser um jogo que a certos momentos parecia amarrado. Com uma ou outra muito boa oportunidade de golo. Agora, é muito importante que essa identidade seja consistente. Nós também sabemos que não é fácil. Sabemos tudo o que está a acontecer. E acho que, independentemente de tudo, hoje os adeptos identificam-se com o trabalho de equipa. Acho que fizemos tudo para ganhar. Como eu disse, um jogo que, a certa altura, parece amarrado. É normal. As equipas lutando pelo objetivo, pela manutenção, ponto a ponto. Tudo conta. Tal e qual como nós respeitamos o Estrela, nós sentimos o respeito que o Estrela teve. Não é fácil, não estamos sozinhos. Estamos contra uma boa equipa, que tem como característica essa parte da luta e da intensidade. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil.»
Telefone tocou para muitos jogadores
«Felizmente, também fui jogador de futebol e eu sei como é que se vivem estes meses de janeiro, especialmente o mercado de janeiro. Difícil de ver o telefone tocar. Eu sei que o telefone de muitos jogadores do Alverca tocou. Muitos mesmo, mais do que o pessoal pode imaginar. Mas é natural. O grande objetivo, e eu repito isto porque é muito importante que este propósito não nos saia da cabeça, é a manutenção. E depois, valorizar ativos. É esse o nosso trabalho.»
Reforços de janeiro
«Encontramos uma boa solução, que é o Spencer, para competir com o Nabil na posição. O Fabrício, precisávamos de alguém rápido, vertical, que atacasse a profundidade. Depois, reforçámos com o Vasco, que é um jogador que eu conheço bem. E o Mathis, que estava no Bochum mas não era muito opção. Claro que o mercado de janeiro é muito específico naquilo que é, muitas vezes, este tipo de contratações. É aumentar aquilo que são as opções ao treinador e à equipa. Aumentar aquilo que é a competitividade e a qualidade em treino e em jogo.»