O treinador do Alverca, Custódio Castro, fez este sábado a antevisão ao jogo com o Arouca, da 14.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 de domingo, em Arouca. Custódio assumiu querer manter o bom momento dos ribatejanos e tentar uma inédita terceira vitória seguida no campeonato, depois dos triunfos sobre o Casa Pia (2-0 fora) e Nacional (1-0 em casa):

Dificuldades antecipadas no jogo:

«O Arouca é uma equipa à imagem do treinador [ndr: Vasco Seabra], que tem muitas nuances no seu jogo e tenta colocar qualidade na organização defensiva. Sei o quão difícil é jogar naquele campo e preparámo-nos para essas dificuldades, mas o foco é na nossa concentração e consistência competitiva e acho que isso sim nos pode fazer lutar pelos três pontos.»

Reconhece não ter traçado meta pontual à 13.ª jornada:

«Dentro da nossa filosofia de trabalho propusemo-nos disputar o campeonato jogo a jogo e acho que foi isso que nos trouxe aqui, mas há que continuar a fazer um bom trabalho como equipa.»

Estreia de Felipe Lima ante o Nacional elevou para 27 o número de jogadores utilizados em 2025/26:

«O Felipe esteve connosco no início da época, depois foi para a equipa B, mas estivemos sempre atentos ao seu desenvolvimento. Destacou-se e demonstrou capacidade para regressar ao plantel principal do Alverca. A verdade é que precisamos de todos os jogadores no seu melhor, porque o Arouca vai exigir isso de nós.»

Sergi Gómez em dúvida devido a mialgia sofrida ante o Casa Pia:

«Ainda não sabemos se vai viajar connosco. Pela sua liderança é um jogador muito importante para nós, mas toda a gente que tem jogado também tem dado boa resposta.»