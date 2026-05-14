O treinador Custódio Castro vai deixar o comando técnico do Alverca no final da temporada, confirmou o Maisfutebol a notícia avançada pelo Record.

A decisão partiu do treinador de 42 anos, que pretende explorar outras opções para a próxima época e dar um novo rumo à carreira. Custódio, diga-se, mudou recentemente de agente, sendo agora representado pela CAA Base.

Apesar de contar com o técnico para a próxima temporada, a direção dos ribatejanos respeitou a decisão, não estando em causa qualquer desentendimento ou desalinhamento quanto aos objetivos da equipa.

Num ano de completa reestruturação, depois da subida à Liga, o Alverca garantiu a permanência no principal escalão e ocupa, neste momento, o 11.º lugar, com 39 pontos.

Custódio, que enquanto treinador ainda só tinha passado pelo Sp. Braga e estava em época de estreia no Alverca, soma 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas em 35 jogos esta temporada.