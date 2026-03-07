Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash interview da Sporttv, após o empate a zeros frente ao AVS na 25ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 7 de Março.

[Que análise faz ao jogo? O Alverca teve mais bola, mas talvez tenha faltado concretizar aquelas oportunidades…]

Sim. É um facto. Em termos estatísticos, acho que está do nosso lado. O AVS acabou por ter boas chances, mas penso que, a jogar contra o vento na primeira parte, fomos demasiado lentos. Sabíamos que a parte física poderia jogar a nosso favor, mas tínhamos de manter isso nos primeiros 45 minutos.

Fomos demasiado lentos, acho que devíamos ter sido muito mais o que fomos nos últimos 20, 15 minutos. Sabíamos das dificuldades: olhávamos para o AVS, tinham ganho ao Estoril, empatado com o Estrela… Defendendo mais baixo, muda quase todo o cariz dos jogos que temos apanhado e tornou-se difícil para nós.

Esperava muito mais da equipa a carregar. Era isso que tínhamos preparado, mas era preciso fazer muito mais no início para que o desgaste físico se revelasse mais cedo. Acabou por não acontecer.

[Essa é capaz de ser a mensagem que passará aos jogadores, até porque o vi muitas vezes no banco a querer dar a ideia para manterem a intensidade…]

É o que tento passar sempre: ambição, energia. Faz parte do que sou e faz parte deste grupo. Eles são corajosos, ambiciosos. Isso sente-se na época do Alverca, mas, às vezes, demoram mais a sentir o jogo e os espaços, mas ele sabiam o que era preciso fazer.