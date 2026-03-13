Custódio: «Gil Vicente? É uma das equipas mais fortes da Liga...»
Técnico do Alverca antevê o jogo com os gilistas, a contar para a 26.ª jornada
Custódio Castro deixa rasgados elogios ao Gil Vicente e considera a formação de César Peixoto, fora os "grandes", uma das melhores da Liga. O técnico do Alverca espera um jogo difícil em Barcelos, mas diz gostar dos «desafios» que o futebol traz:
«Esperamos um jogo difícil, num terreno difícil, pois ainda há pouco tempo o Gil venceu em casa o Sp. Braga. É uma equipa forte, com um bom treinador, que conheço pessoalmente, e que tem feito um excelente trabalho. Têm muitos jogadores que podem jogar a curto prazo num nível superior, por isso o nosso trabalho será difícil, mas quem é que anda no futebol e não gosta de desafios? Temos que nos juntar para colocarmos em campo o melhor da equipa.»
Gil Vicente entre as equipas mais «fortes» da Liga...
«Na minha opinião, e tirando os quatro ‘grandes’, o Gil Vicente, a par do Famalicão, é das equipas mais fortes da Liga. Coletivamente, consegue bater-se contra qualquer adversário, mas estamos preparados para isso e nunca fugimos destes desafios. Até alterámos o jogo para sábado para termos adeptos. Queremos ter gente no estádio, seja do Gil ou do Alverca, e competir pela vitória.»