O FC Porto vai reforçar o departamento de «scouting» com Daniel Barreira, antigo «olheiro» do Barcelona.



O scout, de 39 anos, chega ao Dragão depois de três anos como «scout» do Barcelona.



Professor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, Daniel Barreira acumulou experiência como treinador ao serviço de Leixões, Boavista, Sp. Espinho, Vitória Guimarães. Passou ainda pelo Trofense na qualidade de adjunto antes de se mudar para a Catalunha.