Daniel Bragança, médio do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com o Tondela, a contar para a 26.ª jornada da Liga.

Futebol foi ingrato

«Difícil explicar. Às vezes o futebol acaba por ser um pouco ingrato e caricato, acho. Estávamos a ganhar 2-0 e nos descontos acabamos por sofrer dois golos, dois lances de bola parada. Acaba por ser... Nem sei. Sei que aquilo que fizemos nestes dois jogos não chega.»

Razões da quebra

«Não, acho que não pode ser nem cansaço mental, nem cansaço físico. A partir do momento que estamos a ganhar 2-0 e nos descontos sofres dois golos, não pode acontecer. É inadmissível, na minha opinião. Mas o que é certo é que aconteceu. Uma frustração enorme no balneário. Não há muita explicação. É assim dar a cara nos próximos jogos, ir à luta e tentar fazer o melhor possível.»

Frustração dos adeptos

«Sim, acho que acaba por ser normal os adeptos demonstrarem um bocadinho a sua frustração. Faz parte porque nós nestes últimos dois jogos não tivemos ao nível do Sporting aquilo que é exigido. Peço que eles nos apoiem nesta fase mais complicada.»

Luta pelo segundo lugar

«Agora não dependemos de nós, essa é a realidade, é trabalhar. Agora é largar toda esta frustração que estava no balneário, limpar a cabeça, que é o mais importante e seguir a trabalhar.»