Figura: Daniel dos Anjos

Exibição excecional do avançado do Tondela. Apontou dois dos três golos que deram os primeiros três pontos da temporada aos beirões. Mostrou estar à altura de ser um digno sucessor da posição ocupada por Mario González.

Momento do jogo: primeiro golo de Daniel dos Anjos

Recebeu, driblou um defesa e, sem espinhas, bateu Marco Rocha, para fazer o primeiro tento da partida. Mostrou frieza no momento da decisão e impulsionou o Tondela para vitória categórica

Outros destaques:

Tiago Dantas

Jogador fundamental no meio campo do Tondela no momento de posse de bola. Criativo e, sobretudo, dotado de uma visão de jogo excecional, foi impulsionador de algumas das melhores chances de golo dos beirões.

Jhon Murillo

Foi um dos jogadores mais interventivos do Tondela. Esteve perto de marcar na primeira parte, mas a bola acabou por esbarrar na barra, e na segunda parte assistiu Daniel dos Anjos para o segundo golo do encontro.

João Pedro

Assumiu bem a liderança do plantel e foi uma peça chave na ligação entre a defesa e o ataque. Esteve perto de fazer um golo monumental do meio campo e depois acabou por se recompensando com uma grande penalidade, que acabou por não desperdiçar.

Costinha

Só entrou no segundo tempo, mas estava determinado a inverter o rumo que o jogo levava. Através do flanco esquerdo tentou criar chances de golo.