A FIGURA: Daniel Guimarães

Impressionante a exibição do guarda-redes do Nacional. Defendeu dois penáltis, o primeiro dos quais seguido de uma recarga imediata e perigosa, e ainda juntou mais um punhado de defesas de grande nível. Teve menos trabalho na segunda parte, mas mesmo quando o adversário conseguiu subir no terreno, contra a corrente, o brasileiro revelou-se atento.

O MOMENTO: golo de Rochez (90+3)

Tudo apontava para mais um empate caseiro do Nacional, mas Alhassan e Rochez tiraram um coelho da cartola com um golo ao cair do pano. O cruzamento foi bem medido de Alhassan, para um cabeceamento já em mergulho do avançado hondurenho, que só parou no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Camacho

Depois de uma primeira parte muito apagada, em que o madeirense cometeu um penálti e chegou a parecer desligado do jogo, Camacho redimiu-se com um bom golo, que valeu o empate.

Rúben Freitas

O autor da segunda grande penalidade concedida pelo Nacional, o lateral-direito fez o cruzamento bem medido para o golo do empate. Continua a dar bons indicadores o português que veio do Mafra.

Rochez

O hondurenho saltou do banco e já no relvado, mergulhou para fazer o golo da vitória do Nacional. Um bom golo, já quando se adivinhava o empate.

Talocha

Bom jogo do lateral esquerdo. Viu Daniel negar-lhe o golo no primeiro penálti, mas o experiente jogador dos barcelenses esteve constante e atento na defesa, mesmo tendo mais dificuldades no segundo tempo. Fez o cruzamento para o golo de Rodrigão e ainda esteve perto de fazer o segundo golo para o Gil Vicente, já na etapa complementar.

Rodrigão

O central foi o autor do golo gilista. No setor defensivo cometeu alguns erros, mas também revelou bons instintos, com cortes importantes na altura de maior aflição para a sua equipa.