Daniel Muñoz, lateral-direito do Atlético Nacional, está a ser apontado pela imprensa colombiana como possível reforço do FC Porto. O jogador de 23 anos vê com bons olhos uma eventual mudança para os dragões.



«É algo tentador e é em solo europeu. Todos os jogadores sonham em jogar no Velho Continente e porque não numa equipa tão grande e tão importante como o FC Porto? Para as minhas aspirações é um bom trampolim», referiu o capitão do Atlético Nacional, em entrevista à imprensa local.



Formado no Rionegro Ávillas, Muñoz chegou ao Atlético Nacional em 2019: somou oito golos em 29 jogos.