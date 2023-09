O treinador do Arouca, Daniel Ramos, sublinhou este sábado que o Desportivo de Chaves não é «inferior» aos outros adversários, por ocupar nesta altura o 18.º e último lugar com apenas um ponto, ao fim de seis jornadas.

Na antevisão à partida, o técnico recordou que a entrada de Moreno nos flavienses deu o primeiro ponto à equipa, que houve uma «mudança de sistema tático» e que o adversário na 7.ª jornada conseguiu ter mais uma semana para implementação das ideias do novo treinador.

, afirmou hoje que preparou a receção ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que tem apenas um ponto na I Liga de futebol, "como se fosse o primeiro", numa sétima jornada que espera difícil.

«Não é por estar em último que o Desportivo de Chaves é inferior aos outros. Estamos no início, às vezes o calendário não é favorável ou a bola não entra por isto ou por aquilo. As equipas fazem menos pontos para aquilo que é esperado, perde-se a confiança e pensa-se que a equipa é inferior às outras. Não é isso que acontece», alertou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O Arouca não vence para o campeonato desde a ronda inaugural, mas o treinador do Arouca realçou a necessidade de não deixar que os recentes resultados negativos abalem o estado anímico da equipa. «É perfeitamente natural que a procura dos três pontos esteja mais próxima, mas ela tem de estar presente em todos os jogos e a pressão de ganhar o próximo jogo existe sempre. Temos de saber conviver com ela. A equipa, a meu ver, merecia mais pontos do que tem neste momento, do ponto de vista exibicional, temos agora de conviver com o que temos. Estamos com seis pontos e amanhã [domingo] podemos ter nove. É a isso que nos temos de agarrar», salientou.

Mateus Quaresma, Benji Michel e João Valido são ausências confirmadas, enquanto o ainda lesionado Tiago Esgaio terá a sua presença como pouco provável, com recuperação «difícil»

O Arouca-Desp. Chaves tem início agendado para as 15h30 de domingo, com arbitragem de Fábio Melo e acompanhamento ao minuto, no Maisfutebol.