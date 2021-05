O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, constatou esta segunda-feira que a equipa açoriana tem sido «constante», mas que falta finalizar com golo as oportunidades criadas ao longo dos jogos.

Na antevisão ao duelo com o Rio Ave, nos Açores, para a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, Ramos disse pretender voltar às vitórias, para pôr fim a uma sequência de cinco jogos sem vencer, com três derrotas - V. Guimarães, Benfica e Famalicão - e dois empates, ante Moreirense e Boavista.

«O Santa Clara tem sido muito constante. É isso que não queremos perder nestes três jogos que faltam até ao final do campeonato. Este é o próximo, há que manter uma ideia de jogo, uma forma de estar. Há que procurar fazer novamente uma boa exibição e há que procurar novamente regressar às vitórias», declarou, na conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

«Tenho confiança no grupo de trabalho. Apesar de nós não estarmos a conseguir marcar golos que nos davam outro tipo de conforto, mesmo na tabela classificativa, estamos a sentir que estamos no caminho certo, a jogar bem. Estamos a produzir. O problema não está naquilo que estamos a produzir, está sim naquilo que não conseguimos materializar nas oportunidades que nós criámos. Criamos muito, falta-nos finalizar. Estamos a finalizar jogadas, não estamos é a finalizar golos», apontou.

Sobre o Rio Ave, que já orientou, Daniel Ramos, que é natural de Vila do Conde, reconheceu que está do outro lado uma «equipa intranquila», mas de «qualidade».

«A intranquilidade foi estando presente ao longo da época. Nunca conseguiram fugir dela. Mantiveram um bocadinho o registo. [O Rio Ave] tem qualidade, é intermitente, mas não se tem conseguido afirmar com os pontos que à partida gostaria», expressou.

O Santa Clara-Rio Ave joga-se a partir das 16 horas de terça-feira (15 horas nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.