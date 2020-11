O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou esta sexta-feira que o FC Porto, adversário de sábado na oitava jornada da I Liga, traz um jogo de «grau de dificuldade bastante elevado» e que os dragões, apesar de terem jogado na quarta-feira ante o Marselha, estão mais habituados e capazes de responder a vários jogos em poucos dias.

Ramos não vê vantagem pelo facto de o oponente ter jogado em França a meio da semana, dizendo que o plantel dos azuis e brancos tem «capacidade para ser reajustado» e a «máquina FC Porto tem experiência a responder a um tempo curto de recuperação».

«O fator vitória, muitas vezes, esconde aquilo que é um ou outro jogador mais ou menos fatigado e a vitória traz outra alegria às pernas», acrescentou, em alusão indireta ao triunfo portista ante a equipa de André Villas-Boas, por 2-0.

Por outro lado, Ramos mostrou-se de acordo com Sérgio Conceição, defendendo que o tempo entre os jogos devia ser «mais longo», apesar de a época 2020/2021 ser atípica devido à pandemia da covid-19, o que obrigou a começar mais tarde e a ter calendários mais apertados.

O técnico dos açorianos aponta que o FC Porto pode, ainda assim, ficar numa posição «incómoda» se continuar a perder pontos na I Liga, na defesa do título, dizendo que o que compete ao Santa Clara «é identificar aquilo que é importante para o jogo». «Grau de dificuldade vai existir. É prepararmos, como fizemos durante a semana, para respondermos dentro de campo», disse, não vendo neste jogo como prioridade o apuramento para a Taça da Liga, mas sim um «bónus» com essa possibilidade. Para tal, é preciso ficar nos seis primeiros lugares, concluídas que fiquem as oito primeiras jornadas.

«A preocupação é continuarmos a somar pontos para a nossa caminhada durante o campeonato, na procura de andarmos em posições boas, com notoriedade, sem aflições e irmos fazendo uma caminhada segura, tranquila, boa», apontou.

O Santa Clara-FC Porto joga-se às 17h00 (hora local, 18h em Portugal Continental) de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.