O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou este sábado que quer conquistar uma vitória frente ao Nacional, no duelo da 26.ª jornada da I Liga, para carimbar «de forma definitiva» a permanência no campeonato, sem que isso tenha a ver necessariamente com o adversário que tem pela frente, o atual último da tabela.

«O apelo [aos jogadores] aqui não tem a ver com o valor e a posição do Nacional. Tem a ver com aquilo que nós podemos atingir, aquilo que nos propusemos e que estamos a um passinho de o fazer: dar mais três pontos à equipa e, de forma definitiva, carimbarmos o principal objetivo do clube», afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa.

Em caso de triunfo no jogo de domingo, o Santa Clara atinge a meta dos 35 pontos, um dos «objetivos» do clube, tradicionalmente apontado como o suficiente para assegurar a permanência. Além disso, os açorianos podem mesmo igualar pontualmente o V. Guimarães – derrotado em Portimão na abertura da jornada – no sexto lugar.

«Temos vindo a demonstrar jogo após jogo que somos uma equipa competente. É mais um jogo, é a oportunidade de, no jogo, reafirmarmos isso e fazermos mais três pontos», apontou, sublinhando as dificuldades do jogo com o Nacional, num jogo que considera que é de «grande importância» para os madeirenses.

Ramos destacou que o Nacional explora a «velocidade e a verticalidade» com «muitos ataques em profundidade», procurando «atingir rápido a baliza adversária».

«Sabemos que não há jogos fáceis, nem nunca pensamos em qualquer tipo de facilitismos, mesmo com o resultado adverso do Nacional na última jornada, porque sabemos que foi um percalço. Temos é de ser competentes», disse, em alusão à derrota do Nacional ante o Portimonense, na Choupana, por 5-1.

O Santa Clara-Nacional joga-se às 15h30 (14h30 nos Açores) deste domingo, no Estádio de São Miguel. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.