Nuno Campos foi apresentado nesta segunda-feira como novo treinador do Santa Clara, sucedendo no cargo a Daniel Ramos, que saiu para a Arábia Saudita.

«Tive abordagens dos mais diferentes quadrantes, quer do estrangeiro, quer em Portugal, mas o que me faz estar aqui é o eu acreditar neste projeto, é o eu acreditar nestes jogadores, é o eu acreditar na estrutura. É acreditar que é possível fazer um bom trabalho», afirmou Nuno Campos, que deixou votos de felicidades a Daniel Ramos e agradeceu a Paulo Fonseca, de quem foi adjunto, o «companheirismo, o profissionalismo e a amizade ao longo de quinze anos».

O novo treinador do Santa Clara espera um crescimento «de forma sustentada», focado no presente, e defendeu que a classificação da época não reflete o padrão habitual do clube.

«O passado recente do Santa Clara não é o campeonato da última época. Temos de ter a noção clara de que foi conseguido algo extraordinário e que não é o normal, quando ainda para mais começamos numa situação em que as coisas não estão 100% boas», vincou o técnico de 46 anos.