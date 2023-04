O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, assumiu que é difícil «contrariar a organização» do Sporting de Braga e crê que isso só será possível se a «identidade» dos gilistas «vier ao de cima», no duelo da 28.ª jornada da I Liga.

«Este é um Braga sólido em termos defensivos e ofensivos. Não é fácil contrariar a organização desta equipa, mas há sempre qualquer coisa de que podemos tirar proveito. Andamos à procura de uma forma de jogar, da nossa identidade, da nossa personalidade. Se a identidade vier ao de cima, estaremos mais perto de contrariar qualquer equipa, inclusive equipas maiores», vincou, em conferência de imprensa, comparando este Sporting de Braga às equipas treinadas por Domingos Paciência em 2009/10 e 2010/11.

«Tenho recordações de algumas épocas do Braga, e este equipara-se ao do Domingos [Paciência], pela qualidade demonstrada e pelos resultados. Este Braga tem estado muito acima da média», acrescentou, em alusão ao Sp. Braga do técnico que levou o clube ao segundo lugar no campeonato, à fase de grupos da Liga dos Campeões e à final da Liga Europa.

O Gil Vicente venceu em Braga por 1-0 na época passada, mas Daniel Sousa não se baseia nesse resultado para o jogo de domingo, destacando que os «momentos das equipas são completamente distintos» face a 2021/22. O objetivo é, sobretudo, lutar pela vitória para confirmar a manutenção o mais rapidamente possível.

O Gil Vicente não marcou qualquer golo nos últimos três jogos, mas Daniel Sousa vincou que o empate da jornada anterior, na segunda-feira, com o Desportivo de Chaves (0-0), foi um jogo em que os jogadores tiveram melhores «dinâmicas ofensivas» com «oportunidades claríssimas». Faltou, diz, «a parte de a bola entrar».

O Gil Vicente, 13.º classificado com 31 pontos, defronta o Sporting de Braga, terceiro com 62, no domingo, às 18 horas, no Estádio Municipal de Braga. Rui Costa é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.