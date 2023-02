O treinador Daniel Sousa afirmou, este sábado, que o Gil Vicente quer prolongar a série de três vitórias consecutivas em casa. Pela frente está o Arouca e um jogo que espera «difícil», na 19.ª jornada da I Liga.

Depois dos êxitos perante Nacional, para a Taça da Liga (2-0), e Santa Clara (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1), os dois para o campeonato, os minhotos querem voltar a triunfar no Estádio Cidade de Barcelos, perante um adversário que ocupa o sétimo lugar, com 26 pontos, estando a fazer «um campeonato fabuloso», à semelhança do Casa Pia, quinto, com 30, realçou o técnico.

«Temos um Arouca com um registo impressionante, que vem de duas derrotas, que quer seguramente inverter. Queremos tornar a nossa casa a nossa fortaleza, com o apoio dos adeptos, mas também porque é a nossa casa. O jogo vai ser difícil como todos os outros. Vamos procurar ganhar», frisou, na antevisão ao duelo.

Treinador principal do Gil Vicente desde 16 de novembro de 2022, o barcelense, de 38 anos, assumiu o esforço para «acrescentar alguma objetividade ao processo ofensivo», tendo-se mostrado agradado com o facto de a equipa criar, pelo menos, «três ou quatro situações claras de golo» em cada partida.

O técnico voltou a abordar o mercado e, tal como já tinha falado de Fran Navarro no final do jogo de terça-feira em Paços de Ferreira, Daniel Sousa vê como «ponto positivo» a continuidade do espanhol, notando ainda como «extremamente importantes» os regressos, após lesão, de Rúben Fernandes e Pedro Tiba, bem como as contratações de Zé Carlos, Gabriel Pereira e Roan Wilson.

O Gil Vicente-Arouca tem início agendado para as 20h30 de domingo e arbitragem de Artur Soares Dias. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.