Daniel Sousa, do Arouca, foi distinguido com o prémio de treinador do mês de fevereiro da Liga, anunciou o organismo, esta quarta-feira.

O treinador de 39 anos conquistou o «Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês» com 38,89 por cento dos votos.

Logo atrás de Daniel Sousa ficou Ruben Amorim, do Sporting, com 32,54 por cento dos votos. Em terceiro lugar ficou Roger Schmidt, do Benfica, com 8,73 por cento.

Daniel Sousa sucede a Amorim na distinção que o técnico do Sporting conquistara em janeiro.

Em fevereiro, o Arouca somou três vitórias: 2-1 na visita ao Portimonense e 3-2 em casa a FC Porto e Famalicão. Perdeu um jogo, contra o Casa Pia (1-0).