Depois de Hidemasa Morita, o Santa Clara tem um segundo caso de covid-19: Danildo Accioly.

Antigo jogador do emblema açoriano, o agora treinador-adjunto testou positivo no regresso a Ponta Delgada, após o jogo com o Estoril, disputado no passado dia 29 de novembro.

Accioly está em isolamento, e por isso não auxiliará Nuno Campos na receção ao Arouca, em jogo marcado para o próximo dia 5 de dezembro (domingo), e referente à 13.ª jornada da Liga.