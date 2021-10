Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou sobre a estreia de Danny Loader depois da vitória por 4-1 sobre o Boavista:



«É um jovem que tem estado muitíssimo bem na equipa B, como outros. Queria ter soluções ofensivas, dentro dos parâmetros que são essenciais para representar o FC Porto. O Danny faz parte do grupo profissional do FC Porto, não são só os 27 da equipa A.»



[movimentação de Taremi a baixar e a servir]



«O objetivo passa por retirar o Taremi da zona de referência. O Luis Díaz hoje apareceu à frente do central no 1-0, às vezes aparece no meio e o Taremi na esquerda. Temos muitos movimentos. O Mehdi define bem, é super-inteligente. Consegue encontrar o passe certo para colocar os colegas na cara do golo.»



[sobre os golos de Evanilson]



«O Evanilson teve a sua adaptação no ano anterior. É mais refinado do que o Toni Martinez. O Toni tem mais força e explosão, coloca outros problemas. Eu analiso sempre os jogos e tomo as minhas opções.»