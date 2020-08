O FC Porto está muito perto de fechar as contratações de Danny Loader e de Baker-Boaitey, jovens promessas do futebol inglês.



Loader é um avançado de 19 anos que está livre depois de ter terminado contrato com o Reading. Os dragões ofereceram ao campeão do mundo de sub-17 um salário avultado, ao nível de jogadores da equipa principal.



A confirmar-se a mudança para os campeões nacionais, esta será a primeira experiência de Loader fora de Inglaterra e apenas o terceiro clube da sua carreira (jogou também no Wycombe antes de chegar ao Reading).



Por sua vez, Baker-Boaitey é um produto da formação do West Ham, uma das melhores academias do país. O extremo de apenas 16 anos deu nas vistas nos «hammers» e embora tenha despertado a cobiça de alguns dos maiores clubes europeus, deverá rumar aos azuis e brancos.