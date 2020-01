O movimento Dar Futuro ao Sporting entregou esta terça-feira um pedido para a realização de uma Assembleia Geral com o objetivo de destituir a atual direção liderada por Francisco Varandas e os restantes corpos sociais.

«Queremos agradecer aos sócios que nos ajudaram, estiveram connosco e acreditaram em nós. Também dar uma palavra a todos os sócios que estão no estrangeiro e que nos deram muita força para estarmos aqui e seguir em frente com aquilo que queremos: que no futuro haja Sporting como há hoje», começou por referir Carlos Mourinha, um dos líderes do movimento, em declarações à comunicação social.

O grupo de sócios foi depois recebido por Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, para entregar o pedido que também conta com uma justa causa. «Falaremos sobre isso no fim, mas também vamos apresentar a justa causa para a destituição, apesar da mesma não ser necessária. Quem decide a justa causa são os sócios. No fim vamos mostrar a justa causa que vamos agora apresentar a Rogério Alves», destacou ainda Mourinha.