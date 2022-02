A figura: Darwin

É o jogador que atravessa o melhor momento de forma no Benfica. O «bis» permitiu a reviravolta da equipa de Nélson Veríssimo e destacou ainda mais o uruguaio na liderança da lista de melhores marcadores, com 18 tentos. Cinco dos quais nos últimos quatro jogos.

O momento: o deslize de Mikel

A entrada de Taarabt e Yaremchuk melhorou o Benfica, mas a reviravolta começou num deslize de Mikel. O central venezuelano cometeu um penálti involuntário mas indiscutível, que permitiu o empate de Darwin.

Outros destaques

Taarabt

Yaremchuk também mexeu com o jogo, mas Adel, que entrou também ao minuto 58, assumiu uma influência ainda maior na reviravolta do Benfica. A equipa da casa sentiu muitas dificuldades para entrar pelo meio, na primeira parte, e com o marroquino não só conseguiu fazê-lo mais vezes, como também conseguiu alimentar mais o lado direito, onde estava Rafa.

Rafa

Esteve muito ativo nos primeiros minutos, mas não conseguiu dar fulgor à ala direita do Benfica na primeira parte. Com Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos como médio interiores, fica com menos espaço para aparecer ao meio, por isso mais remetido à linha. Na segunda parte manteve o posicionamento, mas beneficiou muito da entrada de Taarabt e Yaremchuk, a ponto de participar nos dois golos.

Ricardinho

Grande primeira parte na Luz. Sempre disponível para ajudar a fechar o corredor central, com Anderson Carvalho e Morita, mas sem perder a capacidade para explorar o espaço e lançar as transições do Santa Clara. Na segunda parte caiu muito de rendimento, também porque a lesão de Mohebi o tirou da zona central.

Boateng

Na primeira parte o Benfica caiu exageradamente nos cruzamentos para a área, e aí o central do Santa Clara sentiu-se muito confortável. Forte no jogo aéreo, ainda esteve perto de fazer aquele que seria o 2-0 do Santa Clara.