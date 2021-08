Os adeptos do Tondela foram surpreendidos esta segunda-feira com uma informação oriunda do Brasil: o Flamengo teria adquirido a SAD beirã, numa operação que envolveria cerca de 14 milhões de euros.

Perante este dado não confirmado, o Maisfutebol contactou David Belenguer, antigo jogador espanhol que desempenha o cargo de presidente da SAD do Tondela desde novembro de 2018.

«Não há nada assinado ou acertado, é o que posso dizer», começou por garantir Belenguer, confrontado com o rumor Flamengo.

«De resto, não posso estar sempre a desmentir os rumores que são lançados. Nos últimos dois anos, a cada verão, surgem informações desse género e não é correto da minha parte, do ponto de vista empresarial, estar sempre a comentar isso», acrescentou, serenamente.

David Belenguer admite, de qualquer forma, que está a par de vários interessados em entrar no futebol português: «Feliz ou infelizmente, há muito interesse de clubes e entidades estrangeiras em investir no futebol português, mas como disse, não há nada assinado da nossa parte, com ninguém.»

«Procuramos adotar sempre a mesma postura em relação a um jogador, um treinador ou o que quer se seja. Quando estiver algo finalizado, comunicaremos», concluiu, em diálogo com o Maisfutebol.



Em novembro de 2018, o Hope Group - fundo de capitais chineses que detém igualmente participações no Granada (Espanha) e no Parma (Itália) - adquiriu 80 por cento da SAD do Tondela e David Belenguer tomou posse como presidente da sociedade anónima.