O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou nesta quarta-feira as nomeações para a 32.ª jornada da Liga. No sábado (20h30), no jogo que pode dar o título ao FC Porto, David Silva vai arbitrar a receção dos dragões ao Alverca. Pedro Ferreira estará no VAR.

Também no sábado, Gustavo Correia vai apitar o Famalicão-Benfica. Na cidade do futebol estará Rui Oliveira a controlar o VAR. Já na segunda-feira, o jogo que fecha a jornada, António Nobre será o árbitro do Sporting-V. Guimarães. Manuel Oliveira será o VAR do encontro.

Consulte as nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF para a 32.ª jornada da Liga:

Moreirense-Estrela da Amadora

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira.

Arouca-Santa Clara

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Andreia Sousa e Vasco Marques

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Vasco Santos

AVAR: Valdemar Maia.

Nacional-AVS

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: João Macedo e Luís Costa

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Leandro.

Famalicão-Benfica

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro.

FC Porto-Alverca

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras.

Casa Pia-Tondela

Árbitro: André Narciso

Assistentes: André Botelho e Rúben Silva

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda.

Sp. Braga-Estoril

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Inácio Pereira e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Tiago Sá

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita.

Rio Ave-Gil Vicente

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Daniel Pinto

VAR: Sérgio Piscarreta

AVAR: Catarina Campos.

Sporting-V. Guimarães

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Inácio Pereira.