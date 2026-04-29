Liga: David Silva apita o jogo que pode dar o título ao FC Porto
Dragões recebem o Alverca este sábado para a 32.ª jornada do campeonato
Dragões recebem o Alverca este sábado para a 32.ª jornada do campeonato
O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou nesta quarta-feira as nomeações para a 32.ª jornada da Liga. No sábado (20h30), no jogo que pode dar o título ao FC Porto, David Silva vai arbitrar a receção dos dragões ao Alverca. Pedro Ferreira estará no VAR.
Também no sábado, Gustavo Correia vai apitar o Famalicão-Benfica. Na cidade do futebol estará Rui Oliveira a controlar o VAR. Já na segunda-feira, o jogo que fecha a jornada, António Nobre será o árbitro do Sporting-V. Guimarães. Manuel Oliveira será o VAR do encontro.
Consulte as nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF para a 32.ª jornada da Liga:
Moreirense-Estrela da Amadora
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira.
Arouca-Santa Clara
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Andreia Sousa e Vasco Marques
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Vasco Santos
AVAR: Valdemar Maia.
Nacional-AVS
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro.
Famalicão-Benfica
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro.
FC Porto-Alverca
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras.
Casa Pia-Tondela
Árbitro: André Narciso
Assistentes: André Botelho e Rúben Silva
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda.
Sp. Braga-Estoril
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Inácio Pereira e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Tiago Sá
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita.
Rio Ave-Gil Vicente
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Daniel Pinto
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Catarina Campos.
Sporting-V. Guimarães
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Inácio Pereira.