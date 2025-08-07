Liga
Há 1h e 32min
OFICIAL: Casa Pia contrata David Sousa ao RWD Molenbeek
Defesa já representou também o Botafogo e Cercle Brugge
Defesa já representou também o Botafogo e Cercle Brugge
O Casa Pia anunciou esta quinta-feira a contratação de David Sousa ao RWD Molenbeek.
Aos 24 anos, o defesa brasileiro prepara-se para a quarta aventura na carreira, depois de ter representado o Botafogo, Cercle Brugge e RWD Molenbeek.
Na temporada passada fez um total de três golos e duas assistências em 30 jogos pelos belgas. O futebolista pode jogar a defesa central, mas também a lateral esquerdo.
