O DCIAP e a Autoridade Tributária estão esta manhã a realizar várias buscas às SAD’s de vários clubes, entre eles Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga.

De acordo com o que a TVI apurou, o que está em causa são os valores relacionados com as transferências de jogadores, na sequências de suspeitas de crimes fiscais.



A operação, como é possível ler no site da TVI24, envolve mais de 200 inspetores espalhados por vários locais.