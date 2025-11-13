Analisados os melhores guarda-redes da Liga, neste primeiro terço da época, é tempo de perceber como os laterais direitos têm ou não conseguido impactar as performances das respetivas equipas, com destaque para nove estatísticas que qualquer adepto considera essencial no jogador que atua naquela posição.

Ao contrário do que seria esperado entre os postes, com Diogo Costa a sobressair dos demais, as surpresas (ou não) surgem logo à partida quando o Maisfutebol avalia, com ajuda do SofaScore, o desempenho de Sidny Cabral e Dinis Pinto.

Um domina nos golos, outro domina nas assistências

Comecemos pelo jovem cabo-verdiano do Estrela da Amadora. Desde logo, o que salta à vista não são apenas os cinco golos que apontou nas 11 primeiras jornadas da Liga, mas o facto de mais nenhum jogador no plantel, incluindo avançados, ter mais remates certeiros à baliza do que Sidny Cabral.

É importante referir que nos últimos dois jogos contribuiu com quatro golos, sendo que na deslocação dos tricolores ao reduto do Casa Pia, fez um «hat-trick» e esteve em destaque na vitória por 5-3. Se olharmos para o restante «top-5» de melhores marcadores na mesma posição, Amar Dedic, Vrousai, Rodrigo Pinheiro e Diogo Spencer têm todos um golo marcado.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.

No que toca a assistências, o número é idêntico (cinco), mas muda apenas o protagonista. Dinis Pinto tem sido uma das caras em grande destaque no Moreirense de Vasco Botelho da Costa até ao momento e assume o protagonismo nos passes para golo, com os mesmos cinco de Alberto Costa.

Nota para a presença de Sidny Cabral nos primeiros cinco «classificados» desta lista com duas assistências, mais uma do que Dedic e Vrousai. Agora, não apenas a atacar se tem feito este início de época do lateral português, já que lidera também na secção de «duelos ganhos por jogo», com uma média de 6.3.

O defesa do Moreirense está à frente de João Aurélio (Nacional), que apresenta uma média de 5.8, pelo que o nome de Sidny Cabral volta a aparecer no topo de outras duas categorias. Com uma média de 2.4 cruzamentos completos por jogo, nenhum outro lateral direito tem mais do que o camisola 55 do Estrela, mas também não há ninguém que erre mais cruzamentos a cada 90 minutos (5.5 de média).

Dedic em destaque, pelos bons e maus motivos

Sem grande preponderância, dos três grandes apenas o nome do bósnio surge no topo das categorias em análise e certamente preferia que não acontecesse. Com uma média de 5.5 duelos perdidos por jogo, Dedic surge à frente de Sidny Cabral (5.4) ou Vrousai (5.1), mas acaba por «compensar» com o segundo lugar na lista de jogadores com mais passes precisos por jogo (34.8), apenas atrás de Victor Gómez (40.9).

Destaque ainda para Bebeto (Tondela), que está no topo da lista de defesas direitos que realizam mais desarmes a cada 90 minutos, com 3.1, e João Aurélio (Nacional), que lidera nas interceções por jogo, graças à média de 1.6, ligeiramente superior a Vrousai (1.5) e Zé Carlos (1.4).