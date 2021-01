Figura: Dener



Figura maior do encontro. Não só pelo golo, mas pela forma como liderou e guiou a equipa. O capitão dos algarvios soube sempre quais os caminhos por onde atacar, quando reter a bola ou acelerar o jogo. Por cima de tudo o que jogou, Dener marcou o golo que decidiu a partida com uma frieza brutal: na cara de Kritsyuk, matou a bola no peito e resolveu a partida.



Momento: a expulsão de Henrique, minuto 67m



O Belenenses ameaçava como nunca a baliza de Ricardo e cheirava a empate em Portimão. Porém, Henrique deitou tudo a perder. Já com cartão amarelo e depois de ter sido avisado por Hugo Miguel, o defesa brasileiro cometeu o mesmo erro e atingiu com o braço Bruno Moreira. O árbitro mostrou-lhe o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho.





Outros destaques:



Bruno Moreira: na estreia como titular, o avançado provou por que razão o Portimonense o foi contratar. Bruno Moreira revelou-se importante nos duelos aéreos e a jogar de costas para a baliza, ora segurando a bola, ora combinando com os colegas. Ficou perto do golo com um cabeceamento ao poste e registou ainda o primeiro remate do jogo que saiu por cima da baliza. Enfim, fez um belo jogo.



Afonso Sousa: incompreensivelmente começou o jogo no banco de suplentes. Assim que foi lançado por Petit, o campeão europeu de sub-19 acrescentou irreverência e qualidade, dando sentido ao jogo ofensivo do Belenenses. Afonso ficou perto de assinar um golaço, mas a bola esbarrou no poste. Fez por merecer outro resultado.



Henrique: aos 34 anos, exige-se mais ao brasileiro. Henrique viu o primeiro cartão amarelo do jogo aos 11 minutos e o segundo aos 67 minutos num lance que poderia perfeitamente ter evitado. Custa aceitar a falha do experiente defesa numa altura em que a sua equipa procurava o empate.