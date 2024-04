O Portimonense foi a Chaves arrancar uma preciosa vitória por 3-2, em jogo da 28.ª jornada da Liga que contou com um final muito animado.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, numa grande penalidade convertida por Héctor Hernández, Carlinhos empatou já na segunda parte, mas, logo a seguir, João Correia recuperou a vantagem dos transmontanos.

Já na ponta final do jogo, a equipa de Paulo Sérgio voltou a empatar o jogo, por Midama Cassamá, antes de Igor Formiga reclamar os três pontos, já em tempo de compensação, com o melhor golo do jogo.

Veja o resumo do jogo: