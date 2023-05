Com os resultados da 33.ª e penúltima jornada da Liga, os candidatos ao título ficaram separados por dois pontos.

O Benfica, perante o empate no dérbi com o Sporting, vai para a ronda decisiva com 84 pontos, enquanto que o FC Porto, que venceu em Famalicão, chegou aos 82.

A equipa de Roger Schmidt termina a prova com uma receção ao Santa Clara, e depende apenas de si, já que uma vitória garante sempre o título.

O golo apontado nos descontos do jogo de Alvalade não fechou as contas do título, mas deixa o Benfica com a perspetiva de ser campeão apenas com um empate frente ao Santa Clara.

Isto porque mesmo que o FC Porto acabe a época com um triunfo diante do Vitória de Guimarães, o primeiro lugar é definido pela diferença de golos (já que o confronto direto ficou anulado com os resultados dos dois duelos).

O Benfica tem +59 nessa diferença de golos, para +48 do que o FC Porto. Este cenário pressupõe um empate dos dragões na última jornada, pelo que teria de ser uma vitória do Santa Clara na Luz a esbater toda esta diferença.

Posto isto, a esperança do FC Porto reside, acima de tudo, numa derrota caseira do Benfica. Nesse caso, se a equipa de Sérgio Conceição somasse três pontos frente ao Vitória, então o título seria «desviado» para o Dragão.