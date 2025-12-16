O Conselho de Disciplina (CD) da Federação portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, mais alguns áudios da comunicação das equipas de arbitragens em jogos da Liga e da II Liga. Um dos lances abordados foi a expulsão de Gianluca Prestianni no dérbi entre Benfica e Sporting, por uma entrada dura sobre Geny Catamo.

O CD da FPF considerou que a decisão de anular o amarelo e mostrar vermelho ao argentino foi bem tomada. «O jogador salta a dois pés, salta de longe, por acaso ainda toca com a ponta da bota na bola, depois do jogador do Sporting tocar. Mas ele não salta para a bola, salta para as pernas. Por acaso, toca na bola. É uma entrada de longe, com velocidade e intensidade. E poderia ter uma consequência drástica. O cartão vermelho é indiscutível», disse Duarte Gomes, Diretor Técnico Nacional para a arbitragem.

O diálogo entre o árbitro e o VAR:

Rui Costa (VAR): [António] Nobre, daqui VAR, aconselho vires à zona de revisão por um possível vermelho

António Nobre (Árbitro): Ok, imagem feia, vermelho. Sem stress.

VAR: O jogador número 25, em voo, faz uma tesoura.

Árbitro: O pé fica preso, é vermelho claro.

VAR: Espera aí que vou mostrar outra imagem de trás.

(…)

Árbitro: Sim, sim. É vermelho.