O Estádio da Luz tem 60 mil lugares ocupados para o dérbi desta noite no Estádio da Luz, frente ao Sporting, num jogo agendado para as 21.15 horas. Entre lugares anuais e bilhetes vendidos, já há 60 mil entradas garantidas.

Ora por isso restavam à venda às 13 horas desta sexta-feira quatro mil bilhetes, os quais ainda podem ser adquiridos.

Resta saber quantas pessoas estarão de facto no Estádio da Luz esta noite, uma vez que o acesso aos estádios voltou a ficar mais apertado com a passagem do país para Estado de Calamidade.

Para facilitar a entrada dos adeptos, de resto, o Benfica disponibiliza desde esta quinta-feira a possibilidade dos adeptos receberem uma pulseira, mediante a apresentação do Red Pass ou bilhete para o jogo, mais o certificado COVID, de forma a facilitar as entradas no recinto.

As pulseiras serão distribuídas até às 20 horas nas Official Store do Colombo, Jardim do Regedor, Strada, nas bilheteiras da Praça Centenarium e do Colombo, e nos quiosques da Fan Zone e da TV Compound.