Bruno Lage e Rui Borges não surpreenderam nas escolhas iniciais para o dérbi deste sábado e apresentam os «onzes de gala».

Do lado encarnado, Di María é titular no ataque e junta-se a Aktürkoglu e Pavilidis como elementos mais avançados da equipa, com Carreras a regressar ao onze após cumprir um jogo de castigo, por acumulação de amarelos.

Já na equipa leonina, Debast junta-se a Hjulmand no meio-campo e Pedro Gonçalves também integra as escolhas iniciais de Rui Borges, juntamente com Trincão e Gyökeres na frente de ataque.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Tomás Araujo, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino e Aursnes; Di Maria, Kökcü e Akturkoglu; Pavlidis.

ONZE DO SPORTING: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Debast, Hjulmand e Maxi Araújo; Trincão, Gyokeres e Pote.