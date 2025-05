Com a vitória diante do Gil Vicente (2-1), o Sporting garantiu que vai chegar ao dérbi do próximo fim de semana em igualdade pontual com o Benfica. Os leões têm 78 pontos, assim como os encarnados e, no sábado, poderá haver campeão.

Há dois cenários que impedem qualquer uma das equipas de festejar já na próxima jornada: o empate e a vitória do Benfica por apenas um golo.

Caso o Sporting vença, seja qual for a diferença no marcador, os leões vão festejar o bicampeonato. Se o Benfica vencer por dois ou mais golos, também terá a oportunidade de conquistar o 39.º título da história em casa.

TODOS OS CENÁRIOS PARA O DÉRBI NA LUZ

Sporting vence: é campeão;

Benfica vence por dois golos ou mais: é campeão;

Benfica vence por um golo de diferença: tudo se decide na última jornada, mas os encarnados ficam a depender só de si e precisam apenas de empatar na visita ao Sp. Braga ou até podem perder, caso o Sporting tropece com o V. Guimarães. Se o Benfica ganhar o dérbi por um golo, perder na última jornada e o Sporting ganhar ao V. Guimarães, o critério que irá definir o campeão é a diferença de golos (Sporting leva vantagem neste momento, com +59 contra +56);

Empate: tudo se decide na última jornada, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto, graças ao triunfo por 1-0 em Alvalade.