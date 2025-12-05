A Polícia de Segurança Pública (PSP) deu início, na manhã desta sexta-feira, a uma operação de segurança associada ao Benfica-Sporting de mais logo (20h15).

Num jogo considerado de «risco elevado», a PSP prevê condicionamentos de trânsito junto ao Estádio da Luz, pedindo por isso aos adeptos que se desloquem para o recinto de transportes públicos e evitem levar viaturas próprias. As portas abrem às 18h15 e o trajeto dos adeptos visitantes (Sporting) arranca às 17h.

«Haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio do Sporting Clube de Portugal pelas 16h, com saída prevista às 17h», pode ler-se na nota publicada pela PSP.

Além da zona de Telheiras, também a Segunda Circular, a Avenida Condes de Carnide, a Avenida Machado Santos e o Complexo da Luz vão sofrer condicionamentos momentâneos.