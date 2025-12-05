Liga
Há 1h e 32min
Dois adeptos do Sporting detidos por resistência e coação às autoridades
Detenções aconteceram na caixa de segurança criada para escoltar adeptos leoninos até ao Estádio da Luz
RAS
Detenções aconteceram na caixa de segurança criada para escoltar adeptos leoninos até ao Estádio da Luz
RAS
Dois adeptos do Sporting foram detidos por não terem obedecido às ordens dos agentes do Corpo de Intervenção encarregues de acompanhar os adeptos leoninos até ao Estádio da Luz, onde, esta noite, se joga o dérbi lisboeta com o Benfica, para a 13.ª jornada da Liga.
Segundo apurou o Maisfutebol, os adeptos foram detidos na caixa de segurança criada para efeito por resistência e coação aos agentes da autoridade.
Ambos terão desobedecido aos elementos do Corpo de Intervenção após várias ordens remetidas pelas autoridades.
O Benfica-Sporting arranca às 20h15 desta sexta-feira, no Estádio da Luz, e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS