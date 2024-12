É dia de dérbi. O Sporting recebe o Benfica este domingo, logo na estreia de Rui Borges. Um jogo que permite aos encarnados passar novamente para a liderança isolada do campeonato, enquanto os leões podem igualar o FC Porto no topo da Liga, se vencerem.

A maior dúvida do lado do campeão nacional recai sobre o sistema. Rui Borges tem montado as suas equipas em 4-3-3, mas as poucas horas de trabalho no Sporting fazem prever que mantenha o esquema com três centrais.

Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Nuno Santos ainda estão lesionados e são baixas confirmadas para o dérbi, enquanto Hidemasa Morita está em dúvida. Ricardo Esgaio também falha o jogo desta noite por castigo. Assim, não há muito espaço de manobra para o novo técnico.

Siga o Sporting-Benfica AO MINUTO

Já do lado encarnado, a boa notícia é a recuperação de Fredrik Aursnes. Otamendi deverá regressar à titularidade, apesar da polémica viagem à Argentina, enquanto o bom rendimento de Zeki Amdouni, na condição de suplente utilizado, pode fazer cair Vangelis Pavlidis das escolhas iniciais. Contudo, Bruno Lage não tem promovido muitas alterações na equipa.

O jogo, em Alvalade, está marcado para as 20h30. O registo em partidas do campeonato na casa dos leões está igualado, com 34 vitórias para cada lado.

O Benfica é segundo classificado, com 38 pontos, a dois do FC Porto, que passou para a frente com a goleada (4-0) ao Boavista. Já o Sporting, é terceiro, com 37 pontos.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o dérbi