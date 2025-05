É mais um caso de violência que se tem vindo a registar nos últimos dias que antecedem o dérbi entre Sporting e Benfica.

Desta vez, foi no Núcleo do Sporting de Setúbal que se deram os confrontos entre os adeptos dos dois clubes de Lisboa. Na tarde desta quinta-feira, um grupo de adeptos do Benfica atacou o núcleo sadino tendo dois adeptos sido transportados para o hospital devido a um esfaqueamento e ainda a uma pedra que foi atirada à cabeça. [Aviso para o conteúdo gráfico da imagem que se segue].

De recordar, o Benfica-Sporting joga-se no próximo sábado a partir das 18h no Estádio da Luz, e poderá significar a conquista do título para ambas as equipas consoante o resultado na partida. O jogo terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.