A PSP revelou que vai implementar um «policiamento dinâmico» no dérbi entre Sporting e Benfica, este sábado, com vários cenários consoante o resultado no encontro em que ambas as equipas podem sair com o título nas mãos, ou ainda que tudo será adiado para a 34.ª e última jornada.

«Em função da avaliação de riscos que será feita no final do jogo e, conforme, adotaremos ou um policiamento orientado para o Estádio da Luz ou um policiamento orientado para o Estádio José Alvalade, porque, obviamente, será desse local que a equipa do Sporting sairá caso se se sagrar campeã. Neste contexto, haverá constrangimentos de trânsito, que serão temporários em alguns locais», referiu o superintendente Manuel Gonçalves, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O superintendente-chefe Luís Elias destacou que a operação será mais complexa devido à necessidade de coordenar a segurança em dois estádios próximos e na Praça Marquês de Pombal, onde se espera uma grande concentração de adeptos caso um dos clubes conquiste o título.

«Será um jogo de risco elevado, mas num contexto diferente», afirmou, referindo a possibilidade de cruzamento de adeptos rivais, especialmente se o resultado for disputado até aos minutos finais.

A PSP aproveitou as redes sociais para, em conjunto com Aursnes [Benfica] e Hjulmand [Sporting] apelar aos adeptos para evitarem os confrontos e ao respeito.

A Polícia de Segurança Pública anunciou ainda cortes progressivos no trânsito, com especial atenção ao Marquês de Pombal, onde será montado um recinto para eventuais celebrações. A circulação na zona será interdita a partir das 17h30, e só após o jogo os adeptos do clube campeão poderão aceder ao local.

«Não haverá corte efetivo de trânsito durante um grande período de tempo, apenas à passagem. E, obviamente, há a chegada da equipa [o eventual campeão] ao recinto improvisado no Marquês de Pombal. Aí, haverá um policiamento efetivo para garantir a segurança de todos», garantiu Manuel Gonçalves.

A PSP recomenda que os adeptos cheguem cedo ao estádio, privilegiando os transportes públicos. As estações de metro Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas encerrarão entre o fim do jogo e o término das celebrações, que deverão prolongar-se até à uma hora da madrugada de domingo.

De recordar, o Benfica-Sporting joga-se no próximo sábado a partir das 18h no Estádio da Luz, e poderá significar a conquista do título para ambas as equipas consoante o resultado na partida. O jogo terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.