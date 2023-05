A luta pelo título vai até ao fim.

Isto perante o empate no dérbi entre Sporting e Benfica, na 33.ª e penúltima jornada da Liga (2-2).

Ao intervalo a equipa leonina tinha dois golos de vantagem, apontados por Trincão (39m) e Diomande (44m).

Fredrik Aursnes avançou no terreno, na segunda parte, e reduziu para o Benfica ao minuto 71.

Um golo de João Neves, ao minuto 90+4, ditou o empate final.

Com este resultado o Benfica fica com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, no topo da tabela, enquanto que o Sporting fica com 71 pontos, arredado da Liga dos Campeões, já que fica a quatro pontos do Sp. Braga.