Cinco adeptos foram detidos no âmbito do dérbi entre Sporting e Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da Liga de futebol.

De acordo com as informações da agência Lusa, com base em fonte da Polícia de Segurança Pública, um dos adeptos foi detido por posse de arma proibida, dois por resistência e coação, um por ofensa à integridade física de um agente, e ainda outro por desobediência à interdição de acesso a recintos desportivos.

Todas as detenções foram registadas ainda antes do início do jogo.

De referir que o dérbi ficou marcado por distúrbios tanto no exterior do recinto, como depois no interior, uma vez que muitos adeptos do Benfica tinha bilhetes para fora da caixa de segurança.

Para além destas cinco detenções, efetuadas no âmbito do jogo, neste domingo a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) anunciou, em comunicado, a detenção de três pessoas por venda especulativa de bilhetes para o jogo.